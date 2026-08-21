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Bodrum'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Bodrum'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 18 yaşındaki B.K.'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet kavşaktaki adaya savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kavşakta motosikletin devrildiği kazada sürücü B.K. (18) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 48 AP 465 plakalı motosiklet, kavşaktaki adaya savruldu. Kazada B.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.K., hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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