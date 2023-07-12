Kavşağa kontrolsüz giren araç otomobile böyle çarptı

TOKAT - Tokat'ta Döner kavşakta gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Tokat- Sivas karayolu Geyras mevkiinde olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat çevre yolu istikametine döner kavşaktan dönen M.K. idaresinde ki Toyota marka 60 NK 277 plakalı araç ile Tokat'tan Sivas istikametine giden H.K. idaresinde ki 60 ZA 739 Plakalı araçla Geyras mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre de bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.