Adana'da kavga sonrası tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

ADANA'da, kavga ettiği kişinin olduğu pasaja tüfekle ateş açan şüpheli, tuhafiyeci Güler A.'yı vurdu. Güler A., hastanede tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması çini çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Pasajdaki bir iş yerinde iki kişi kavga etti. Kavganın ardından bu kişilerden biri, pasajdan ayrılıp, bir süre sonra tüfekle geri döndü. Şüpheli, pasaja doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, pasajda tuhafiyecilik yapan Güler A.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Güler A., ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.