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İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı H.H.'yi (15) yumrukla darbederek çenesini kıran M.K. (16), jandarma ekiplerince evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı H.H.'nin Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı H.H.'yi (15) darbederek çenesini kıran M.K. (16), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 16.00 sırlarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.H. ile M.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönerken, M.K., darbettiği H.H.'nin çenesini kırdı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, yaralı H.H., çevredekilerin yardımıyla araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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