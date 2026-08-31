İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı H.H.'yi (15) darbederek çenesini kıran M.K. (16), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 16.00 sırlarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.H. ile M.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönerken, M.K., darbettiği H.H.'nin çenesini kırdı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, yaralı H.H., çevredekilerin yardımıyla araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı