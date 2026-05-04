Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı
TAŞAN DEREDE SÜRÜKLENEN MİNİBÜS VE İÇİNDEKİ 3 KİŞİ SON ANDA KURTARILDIHakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yola taşan Kaval Deresi'nden geçmeye çalışan minibüs, bir süre sürüklendi.
TAŞAN DEREDE SÜRÜKLENEN MİNİBÜS VE İÇİNDEKİ 3 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI
Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yola taşan Kaval Deresi'nden geçmeye çalışan minibüs, bir süre sürüklendi. Kavaklı Köyü'ne doğru sürüklenen minibüs ve içerisindeki 3 kişi bölgede bulunan karayolları ve maden ocağı ekiplerinin durumu fark edip, zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı