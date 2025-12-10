Kavak Belediyesinden Bahçelievler Mahallesi'nde yol düzenlemesi

Samsun'un Kavak ilçesinde yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kavak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, yaptığı açıklamada, ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi'nin ulaşım kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmalarını başarıyla tamamladığını belirterek, "Çalışmalarımız devam edecek, yollarımızda vatandaşlarımızı engelleyecek durum olmayacak. İlçenin farklı noktalarındaki yol bakım ve onarım çalışmaları plan dahilinde sürdürülecek." dedi.