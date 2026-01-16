Haberler

Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde Miraç Kandili idrak edildi.

?Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanlığı tarafından Yörgüç Paşa Camii'nde gerçekleştirilen programda, dualar edildi, şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası cemmate, lokma tatlısı dağıtıldı.

?MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir de bu kutlu gecede programlarına eşlik eden hemşehrilerine teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
