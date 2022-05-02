Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Saygılı, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır yapılamayan bayramlaşma törenine ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların komşu, akraba ve hastaların ziyaret edildiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi için adım atıldığı günler olduğunu vurgulayan Kaymakam Saygılı, "Bayramlar muhtaç durumda olanlara yardım elinin uzatılarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin bir kez daha anımsatıldığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı bayramlarımız, aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu duygularla başta Kavak halkının, çalışma arkadaşlarımın, şehit aileleri ve gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Kaymakam Saygılı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Gazi Duran Yolaydın ile şehitler Astsubay Kıdemli Çavuş İlhan Kuşan ve Komando Er Hüseyin Kaşka'nın ailelerini ziyaret eden Saygılı, kapısının ve telefonunun her daim kendilerine açık olduğunu söyledi.

Herhangi bir istekleri olduğunda çekinmeden kendisine ulaşabileceklerini belirten Kaymakam Saygılı, "Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Saygılı, ilçedeki gazi ve şehit ailelerini bayram süresince ziyaret etmeye devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güven de katıldı.