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Kavak Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kavak Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'ndeki bozulan toprak yolları onarıyor ve temizliyor. Ayrıca, Soğuksu ve Bahçelievler mahallelerinde kilit parke tamiratı yapılıyor.

Kavak Belediyesince bozulan yolların onarımı için çalışma yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu Mahallesi'nde bozulan toprak yolların onarımı ve temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Soğuksu ve Bahçelievler mahallelerinde de kilit parke tamiratı yapan ekipler, ilçenin tüm mahallelerinde güvenli altyapı hizmetleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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