Kavak Belediye Başkanı Ün, Tataristanlı mevkidaşı Pavlov'u ilçede ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk (Tüben Kama) bölgesine bağlı Kamskiye Polyany Belediye Başkanı Aleksandr Afanasyeviç Pavlov'u ilçede ağırladı. Görüşmede ticari, kültürel ve turizm potansiyeli ile dostluk ilişkileri ele alındı.
Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk (Tüben Kama) bölgesine bağlı Kamskiye Polyany Belediye Başkanı Aleksandr Afanasyeviç Pavlov'u ilçede ağırladı.
Kavak Belediyesinde gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin ve bölgenin ticari, kültürel ve turizm potansiyeli ele alındı.
İki belediye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ün, konuk Belediye Başkanı Pavlov'a teşekkür etti.
Kaynak: AA