Katarlı Askerlere Eğitimli Köpekler Sergilendi

Katar Silahlı Kuvvetleri Askeri İnzibat Komutanlığı personelinden oluşan bir heyet Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi JAKEM Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında JAKEM komutanlığında eğitilen köpekler hünerlerini Katarlı askerlere sergiledi. Eğitilen köpekler Katarlı askerlerden tam not aldı.

Katar askeri heyeti, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığını (JAKEM) ziyaret ederek, JAKEM Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlyas Uysal ile bir süre görüşerek eğitimler hakkında bildi aldı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı J. Albay İlyas Uysal, konuk Katar Silahlı Kuvvetleri ekipleri ekibine JAKEM Komutanlığı bünyesinde bulunan özel eğitimli köpekler ile idarecilerin eğitim ve çalışma alanlarını gezdirerek bilgiler verdi. Ziyaret sonrasında JAKEM komutanlığında eğitilen köpekler hünerlerini Katarlı askerler için sergiledi. - NEVŞEHİR