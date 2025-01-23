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Katar ve Türkiye'den İnsan Hakları Alanında İşbirliği Mutabakatı

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Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi ile Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu arasında insan hakları alanında işbirliği mutabakatı imzalandı. Eğitim çalışmaları ve uluslararası raporlar hazırlama amaçlanıyor.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maryam bint Abdullah Al-Attiyah ve beraberindeki heyet, KDK Başdenetçisi Mehmet Akarca ile bir araya gelerek, kurumsal işbirliğine yönelik mutabakatı imza altında aldı.

KDK Başdenetçisi Akarca, mutabakatla, insan hakları alanında geniş çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, "Ulusal ve uluslararası düzeyinde bu işbirliğini gücendirmek suretiyle devletlerin yapacağı çalışmalarda raporlar hazırlayacağız. Gerçekten de insan hakları alanında yapılan çalışmalarda eksikleri tespit edip bu konuda dünya barışına, insanlığa, vatandaşımıza gerekli olan desteği sağlamak istiyoruz." dedi.

Eğitim alanında yapılacak olan çalışmalara önem verileceğini belirten Akarca, "Bu mutabakatla karşılıklı tecrübelerimizi paylaşacağız. Ortak eğitim çalıştayları düzenleyip bu alanda diğer ülkelere emsal teşkil edecek güçlü bir işbirliğini atacağımız imzalarla sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Katar ve Türkiye arasında siyasi, tarihsel, kültürel,dini ve ticari anlamda çok güçlü bir işbirliğinin olduğunu söyleyen Akarca, bu atılımların yanında hukuk alanında da çok güçlü adımlar atıldığını aktardı.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al-Attiyah da Türkiye ile yapılan işbirliklerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Katar'daki insan hakları alanında çalışan örgütlerle Türkiye'deki benzeri örgütler arasında işbirliği sağlandığını aktaran Al-Attiyah, şunları kaydetti:

"Daha da geniş alanlara yayılmak istiyoruz. Bunu geliştireceğiz ve ilişkilerimizi daha da ileriye götüreceğiz. Bu yönetmeliği imzaladıktan sonra ortak bölgesel çalışmalarımız olacak. Bölgesel çalışmalarımızın en başında Filistin konusu ve Suriye'deki gelişmeler olacak. İki tarafa fayda sağlayacak bilgi alışverişinde bulunacağız. Önceliğimiz kadın hakları, çocuk hakları ve engelleri haklarıyla ilgili olacak."

Akarca ve Al-Attiyah konuşmalarının ardından mutabakat metnini imzaladı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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