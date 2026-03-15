Katar ve Suudi Arabistan, İran'dan yapılan İHA saldırılarının engellendiğini duyurdu

Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı insansız hava aracı saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin İran'dan gelen bir dizi İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA saldırılarının tümünü başarıyla engellediği aktarılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA'ların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda tespit edilen 2 İHA'nın sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha