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Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülke işbirliği, ABD-İran anlaşması ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşma ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları görüştü.

Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan tüm girişim ve iyi niyet çabalarına desteğini sürdüreceğini ve uluslararası hukuk ile iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde, sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimleri destekleyeceğini belirten Al Sani, bu yaklaşımın bölgede ve dünyada ortak çıkarlara hizmet edecek yeni işbirliği, kalkınma ve refah fırsatlarının önünü açacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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