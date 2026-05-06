Katar ve Rusya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Katar ile Rusya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları da değerlendirdi.

Lavrov ile görüşmesinde tarafların mevcut arabuluculuk girişimlerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, krizin temel nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının önemine işaret etti.

Al Sani, gerilimin yeniden yükselmesini önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik olduğunu kaydetti.