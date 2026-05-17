Katar ve Pakistan Başbakanları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme konusunu görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin "müzakerelerde ilerleme" konusunu görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra bu ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin, Pakistan'ın bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayan, gerilimi düşürmeyi amaçlayan arabuluculuk çabalarının ele alındığı aktarıldı.

Al Sani'nin görüşmede, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına katkıda bulunan Pakistan'a, arabuluculuk çabalarına katkıda bulunan tüm taraflara Katar adına teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Katar'ın "krizin barışçıl yollarla sonlandırılmasını amaçlayan Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına yönelik tam desteğini" teyit eden Al Sani, müzakerelerde ilerleme için uygun koşulların oluşturulması ve tüm tarafların bu çabalara olumlu cevap vermesi gerektiğini kaydetti.