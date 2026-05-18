Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Pakistan Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Pakistan'ın krizin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik arabuluculuk girişimlerine Katar'ın tam destek verdiğini belirten Huleyfi, tüm tarafların bu çabalara olumlu karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Huleyfi, bunun müzakerelerde ilerleme sağlanması ve bölgede kalıcı barışa ulaşılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.