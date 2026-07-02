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Katar: Doha'daki Dolaylı Abd-İran Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi

Katar: Doha'daki Dolaylı Abd-İran Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı görüştüğünü ve İslamabad Mutabakat Anlaşması kapsamında olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha, 30 Haziran 2026. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)

DOHA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı görüştüğünü, İslamabad Mutabakat Anlaşması kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini söyledi.

El-Ensari çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin Bürgenstock görüşmelerinden elde edilen sonuçlar temelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Tarafların önümüzdeki dönemde müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını ifade eden sözcü, bir sonraki toplantının en kısa sürede planlanacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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