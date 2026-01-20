Katar ve Moritanya, askeri işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı
Katar ve Moritanya, askeri işbirliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalanan belge, askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adım olarak değerlendiriliyor.
Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.
Moritanya resmi ajansı AMI'nın haberinde, Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.
Haberde, mutabakat zaptının Moritanya adına Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi ve Katar adına Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mhamed Bakaye - Güncel