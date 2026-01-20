Haberler

Katar ve Moritanya, askeri işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar ve Moritanya, askeri işbirliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalanan belge, askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adım olarak değerlendiriliyor.

Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Moritanya resmi ajansı AMI'nın haberinde, Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.

Haberde, mutabakat zaptının Moritanya adına Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi ve Katar adına Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mhamed Bakaye - Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba