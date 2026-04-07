Katar ve İspanya savunma bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Robles'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarafların, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumunu ele alırken, mevcut şartlar ışığında ortak iş birliği ve koordinasyon konularını değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki savunma alanındaki temasların ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.