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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

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Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıları ve bölgesel güvenliği ele aldı. Al Sani, saldırıları kınayarak diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar ve bu durumun uluslararası deniz taşımacılığı güvenliğine etkisini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son 2 günde ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilim ele alınırken Al Sani, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırıların bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik çabalara rağmen gerçekleştiğini ifade ederek kınadı.

Bu saldırıların taraflar arasındaki güveni zedeleyeceğini, uluslararası deniz seyrüsefer güvenliğini tehdit edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın tesisine yönelik çabalara zarar vereceğini belirten Al Sani, tüm tarafların diyalog ve diplomasiye bağlı kalmasının önemine dikkati çekti.

Al Sani, tarafların mutabakat zaptı kapsamında varılan anlaşmaları uygulamasının bölge güvenliğinin korunmasına, elde edilen kazanımların muhafaza edilmesine ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Katarlı Bakan, ülkesinin gerilimin kontrol altına alınması ve bölgede kalıcı barış ile istikrarı destekleyecek kapsamlı bir anlaşmaya varılması için diplomatik çözüm çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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