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Katar ve BAE, Husilerin Suudi havalimanlarına saldırısını kınadı, 3 ölü 36 yaralı

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Katar ve BAE, Husilerin Abha ve Kral Halid havalimanlarına yönelik 3 kişinin ölümü ve 36 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınadı. İki ülke, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek Riyad ile dayanışmayı ve alacağı tedbirleri destekledi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de İran destekli Husilerin 3 kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, can kayıpları, yaralanmalar ve hasara yol açan saldırıların, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ciddi ihlali olduğu belirtildi.

Saldırıların bölge güvenliği, siviller, sivil tesisler ve hava seyrüseferinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanarak Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu, egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını korumak için alacağı meşru tedbirleri desteklediği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Katar'ın ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ortak güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırılar kınandı.

Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğu, güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturduğu aktarıldı.

BAE'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Riyad yönetiminin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla alacağı tüm tedbirlerin desteklendiği kaydedildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, başta Riyad olmak üzere Suudi Arabistan'ın birçok bölgesine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve önceki gün düzenlenen saldırılar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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