Katar Türk Okulu'nda Karne Töreni Coşkuyla Kutlandı

Katar Türk Okulu'nda Karne Töreni Coşkuyla Kutlandı
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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonunu kutlamak için karne töreni düzenledi. Törene öğrenciler, veliler ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Okul müdürü Ertuğrul Çalışkan, öğrencilerin başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da faaliyet gösteren Katar Türk Okulu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne töreni düzenlendi.

Törene öğrencilerin yanı sıra veliler, Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği çaba ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışkan, eğitimde elde edilen bu başarının hem öğrenciler hem de aileleri için gurur verici olduğunu söyledi.

Törende öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden alırken bu anlamlı günü aileleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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