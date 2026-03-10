Katar: Savaşı durdurmaya yönelik her rol memnuniyetle karşılanır

Katar yönetimi, bölgede devam eden savaşı durdurmaya katkı sağlayacak her türlü rolün memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da basın toplantısı düzenledi.

"Tüm krizler müzakere masasında çözülür ve savaşlar sonsuza dek sürmez. Şu anda Katar'a, İran'dan saldırılar yapılıyor ve bunlar durdurulmalıdır." diye konuşan Ensari, bu gerginliğin tırmanmasını önlemek için temasların devam ettiğini belirtti."

Savaşı sona erdirmeye katkıda bulunan her tarafın memnuniyetle karşılanacağını vurgulayan Ensari, bunun mümkün olan en kısa sürede başarılmasının önemini yineledi.

Tahran ile iletişim konusunda Ensari, "Savaşın başlamasından bu yana Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bir resmi temas kurulduğunu" söyledi.

Ensari ayrıca, "İran ile iletişim kanalları tamamen kopmuş değil ancak şu anda gerilimi düşürmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomasi en iyi seçenektir.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın 7 Mart'ta komşu ülkelerden özür dilemesine de değinen Ensari, "10 dakika sonra BAE, Bahreyn ve Katar'a yönelik bir saldırı gördük." diye konuştu.

Ensari, ülkelerini savunmaya devam edeceklerini, Katar'ın bu savaşın tarafı olmadığını ve bu tür krizlerde diplomasinin en iyi seçenek olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Katar'ın ekonomik dayanıklılığını korumak için gerekli önlemleri aldığını belirten Ensari, İran'ın saldırılarının yalnızca Katar ekonomisini değil küresel ekonomiyi de etkilediğini kaydetti.

Sözcü Ensari, Katar'ın, ticari ortaklarına karşı yükümlülüklerine tamamen bağlı olduğunu, ancak mevcut koşulların bazı faaliyetlerin askıya alınmasına yol açtığını ve bu durumun ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.