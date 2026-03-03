Haberler

Katar, ordunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği haberlerini yalanladı

Katar, ordusunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükenmediğini ve yeterli miktarda mevcut olduğunu açıkladı. Yanlış haberlerin bölgedeki hassas duruma zarar verebileceği belirtildi.

Katar, ordusunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, Amerikan Bloomberg kanalının "Katar ordusunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği" haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar ordusunun elindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükenmediği ve yeterli miktarda bulunduğu ifade edildi.

Katar ordusunun, ülkeyi dış tehditlere karşı savunma yeteneğini defalarca gösterdiği ve tüm Katar vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, resmi kaynaklardan doğrulama yapılmadan bu tür yanlış bilgilerin yayınlanmasının, özellikle bölgede hızlı gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde son derece sorumsuz bir davranış olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu yanlış bilginin derhal düzeltilmesi için yasal seçenekler de dahil olmak üzere tüm yolların değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
