Katar, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına "tam destek" verdiğini açıkladı

Katar Başbakanı Al Sani, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürme çabalarına tam destek verdiğini açıkladı ve tüm tarafların bu girişimlere olumlu yaklaşması gerektiğini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik arabuluculuk çabalarına "tam destek" verdiğini ve tüm tarafların bu girişimlere olumlu karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkileri ile ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken, bölgedeki son gelişmeler ve Pakistan'ın gerilimi düşürmeye yönelik arabuluculuk çabaları da değerlendirildi.

Al Sani, Katar'ın Pakistan ile ateşkese ulaşılmasına katkı sunan tüm tarafların arabuluculuk ve iyi niyet girişimlerini takdir ettiğini ifade etti.

Katar'ın Pakistan'ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesini amaçlayan arabuluculuk girişimlerine tam destek verdiğinin altını çizen Al Sani, tüm tarafların bu çabalara olumlu yaklaşmasının müzakerelerde ilerleme sağlanmasına, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasına ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sunacağını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Huleyfi de Pakistan'ın krizin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik arabuluculuk girişimlerine Katar'ın tam destek verdiğini belirtmiş ve tüm tarafların bu çabalara olumlu karşılık vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
