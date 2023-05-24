Katar Merkez Bankası: Ülkenin mali durumu yerel para biriminin dolara endekslenmesi için uygun

Katar Merkez Bankası Başkanı Bender bin Muhammed bin Suud Al Sani, ülkenin mali durumunun yerel para biriminin dolara endekslenmesi için uygun olduğunu bildirdi.

Katar Merkez Bankası Başkanı Bender bin Muhammed bin Suud Al Sani, ülkenin mali durumunun yerel para biriminin dolara endekslenmesi için uygun olduğunu bildirdi.

Al Sani, başkent Doha'da üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki likidite politikasının, Katar ekonomisi ve maliyesiyle uyumlu olduğunu ifade eden Al Sani, şuan Katar riyalinin dolara endekslenmesi için uygun ortam olduğunu söyledi.

Küresel enflasyonun, birçok ülkede geçen yılı etkilediğine işaret eden Al Sani, enflasyonun on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını ancak son aylarda enflasyon oranında iyileşme yaşandığını belirtti.

Al Sani, fiyatlarda istikrar, kalkınma ve finansal istikrar arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu, dün dünya çapında ekonomi alanında önde gelen 2 binden fazla kişinin katılımıyla başlamıştı.

Doha'da Bloomberg Media Group'un işbirliğiyle düzenlenen forum, 25 Mayıs'ta sona erecek.