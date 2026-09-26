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Katar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlalleri için medya platformu çağrısında bulundu

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Katar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini belgeleyip dünya kamuoyuna sunacak bir medya platformu oluşturulması çağrısında bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed el Huleyfi, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta vurguladı.

Katar, İsrail'in, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin belgelenerek uluslararası kuruluşlar ve dünya kamuoyuna sunulması amacıyla bir medya platformunun oluşturulması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed el Huleyfi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York'ta düzenlenen Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ortak bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada Kudüs'deki kutsal mekanların korunmasının Arap ve İslam dünyasının ortak çalışmalarında öncelikli konular arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Huleyfi, Katar'ın Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail'in sistematik ve yasa dışı ihlallerini reddettiklerini aktardı.

Kudüs'te ve kutsal mekanlarında yeni bir gerçeklik oluşturmayı amaçlayan tek taraflı adımların uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararları uyarınca geçersiz ve hükümsüz olduğunu ifade eden Huleyfi, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki İsrail ihlallerinin izlenmesi ve belgelendirilmesi kapsamında kutsal mekanlara yönelik ihlallerin belgelenerek uluslararası kuruluşlar ve dünya kamuoyuna sunulması amacıyla bir medya platformunun oluşturulmasının önemini vurgulayan Huleyfi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) genel sekreterlikleriyle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Huleyfi, özellikle İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına tepki gösterdi.

Katar'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediklerini belirten Huleyfi, ülkesinin iki devletli çözümün uygulanmasına desteğini de yineledi.

Kaynak: AA
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