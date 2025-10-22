Katar, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşim İlhakını Kınadı

Katar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşiminin İsrail'e ilhakını öngören iki tasarının İsrail Meclisinde ön oylamada kabul edilmesini "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde egemenlik kurma girişimlerini" ve bu kapsamda kabul edilen yasa tasarılarının "Filistin halkının tarihi haklarına yönelik açıkça saldırı" olduğunu belirterek kınadı.

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri ilhak yasa tasarısını kabul ederek "uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği" vurgulanan açıklamada, bunun, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiği ve İsrail'in yasa dışı yerleşim ve ihlal politikalarının bölgede gerilimi artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılarak, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına yönelik genişleme ve yerleşim politikalarını durdurmaya zorlamak için acilen harekete geçilmesi" gerektiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.