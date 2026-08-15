Haberler

Katar'dan Batı Şeria'daki Saldırılara Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkını koruma ve sorumluları hesap vermeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Filistin'in meşru hakları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurulmasına desteğini yineledi.

Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailllerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkının korunması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli sivillere yönelik sistematik şiddet dahil olmak üzere artan saldırılarının uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Filistin halkına karşı işlenen ağır suçların devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail hükümetinin, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin koruması altındaki yerleşimcilerin saldırılarını artırmasına imkan sağladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkının korunması ve sorumluların hesap vermesi için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Katar'ın Filistin davasına ilişkin tutumunun değişmediği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki desteğin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber
Orkun Kökçü ile taraftarlar arasında samimi diyalog

Taraftarla arasında geçen diyalog bomba: Biliyorum, sıkıntı yok
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
Fırında skandal görüntüler! Zabıta isyan etti: Bunlar insanı öldürür

Fırında zabıtayı isyan ettiren manzara: Bunlar insanı öldürür
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...