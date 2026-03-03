Katar: İran'ın saldırıları püskürtüldü, Hamad Uluslararası Havalimanına saldırı engellendi

Katar, İran'ın misilleme saldırılarının püskürtüldüğünü ve Hamad Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişimlerinin de engellendiğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın son saldırılarının Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiğini belirterek, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarını hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

"İran sadece Körfez ülkesindeki askeri üsleri değil, Katar'ın tüm topraklarını da hedef alıyor" diyen Ensari, saldırılar kapsamında Hamad Uluslararası Havalimanı'na yönelik girişimlerin başarısız olduğunu, füze ve İHA'ların henüz havalimanına ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi."

Katar'ın önleyici füze stoklarının tükenmediğinin altını çizen Ensari, "Stoklarımız hiçbir şekilde azalmadı. Süregelen tehditle başa çıkacak yeterli kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

İran ile şu an herhangi bir iletişimlerinin bulunmadığını aktaran Ensari, " Katar'a yönelik saldırılar öncesinde herhangi bir bildirim yapılmadı. Ülkemiz gerekçesiz saldırılar karşısında şaşkınlık yaşadı." şeklinde konuştu.

Saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, Katar toprakları içindeki hayati sivil tesislerin; sanayi tesisleri ile altyapının hedef alındığını dile getiren Ensari, bazı sahalarda çalışanların güvenliği amacıyla gaz üretiminin tedbiren ve geçici olarak durdurulduğunu, tesislerin güvenliği ve operasyonların sürekliliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İran'a ait iki SU-24 savaş uçağının Katar hava sahasına girdiğini, pilotların önceden uyarıldığını ve söz konusu uçakların düşürüldüğünü hatırlatan Ensari, mürettebatın aranmasına devam edildiğini belirtti.

Saldırıların bölge güvenliğini tehdit ettiğini ve devletlerin egemenliğini ihlal ettiğini dile getiren Ensari, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

ABD ile koordinasyonun Katar'ın ve ülkede yaşayan herkesin korunmasını kapsadığını ifade eden Ensari, "Bu tür saldırılar cevapsız kalmayacaktır." dedi.

Saldırıların ardından yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini belirten Ensari, İran'ın ileri sürdüğü gerekçelerin hiçbir dayanağı olmadığını savundu.

Saldırılar nedeniyle Katar'da 8 binden fazla yolcunun transit bölgede mahsur kaldığını, kruvaziyer gemilerindeki yolcular dahil herkesin güvenliğinin sağlandığını dile getiren Ensari, iddiaların aksine Katar'da herhangi bir Mossad unsuru bulunmadığını ve Katar'ın güvenliğini sağlamak için ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığını kaydetti.