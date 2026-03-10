Haberler

Katar: "İran'ın Saldırganlığıyla Mücadele Önceliğimiz"

Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, İran'ın saldırganlıklarına karşı kendilerini savunmaya devam edeceklerini belirtti ve diplomasiye inanarak gerilimi düşürmeye odaklandıklarını ifade etti.

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, " İran'ın saldırganlığıyla mücadeleyi öncelik olarak gördüklerini, ülkenin kendini savunmaya devam edeceğini" açıkladı.

El-Ansari, İran'ın ülkesine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Katar'ın hala diplomasiye inandığını ancak herhangi bir saldırıya uygun şekilde karşılık vereceğini belirten El-Ansari, "savaşın başlangıcından bu yana Katar Başbakanı ile İran Dışişleri Bakanı arasında yalnızca bir temas gerçekleştiğini, iletişim kanallarının kesilmediğini ancak Katar'ın gerilimi düşürmeye odaklandığını" ifade etti.

Sözcü el-Ansari, kritik tesislerin hedef alınma ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak, enerji tesislerinin saldırıya uğramasının tehlikeli olduğunu ve bölge dışına da olumsuz etkiler yaratacağını kaydetti.

