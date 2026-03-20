Katar, İran'ı ICAO nezdinde protesto etti

Katar, İran'ın ülke egemenliğine yönelik hava sahası ihlallerini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) protesto etti. Mektupta, uluslararası sivil havacılığın ihlali ve hava taşımacılığındaki aksaklıklar vurgulandı.

Katar Sivil Havacılık Genel Otoritesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın ICAO'daki daimi temsilciliği aracılığıyla ICAO Konseyi Başkanı Toshiyuki Onuma'ya bir mektup iletildi.

Mektupta, İran tarafından Katar'a yapılan saldırıların ülke egemenliğini ve uluslararası sivil havacılığı düzenleyen Şikago Sözleşmesi hükümlerinin açık ihlali olduğu belirtilerek, Katar'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm haklarını saklı tuttuğu vurgulandı.

Hava sahasının kapatılmasının yol açtığı etkiler ve Katar üzerinden gerçekleştirilen yolcu ile hava kargo taşımacılığındaki aksaklıklara da işaret edilen mektupta, uçuşları aksayan yolcular için tahliye seferleri düzenlendiği ve gerekli hizmetlerin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca mektupta, bölgenin küresel bir transit merkezi olması nedeniyle havalimanlarının yeniden açılmasının hızlandırılmasının önemi vurgulandı ve bölgenin uluslararası hava taşımacılığında kritik bir merkez olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd
