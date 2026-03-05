Katar, İran'dan Türk hava sahasına balistik füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Katar, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi ile Azerbaycan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişimi ile Azerbaycan'daki bir havaalanına İHA kullanılarak yapılan saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu saldırganca eylemler, İran'ın düşüncesizce gerçekleştirdiği saldırılar zinciri kapsamında tehlikeli bir tırmanış, devletlerin egemenliğinin açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ile istikrarına yönelik doğrudan bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın yeni cepheler açmaya ve komşu ülkelerle gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Tahran'a "bölgenin güvenliği ve istikrarını zedeleyen bu sorumsuz politikalara derhal son verme, bölge halklarının çıkarlarını önceleme ve iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuka bağlı kalma" çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın kardeş Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm önlemleri desteklediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.