Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan İHA'larla saldırı düzenlendi
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan ülkeye düzenlenen insansız hava araçları saldırılarını duyurdu ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin tüm İHA'ları etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Katar Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu İHA'ların tümünü etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız