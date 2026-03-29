Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan İHA'larla saldırı düzenlendi
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara karşılık vererek tüm İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu, Katar'ın 10 gün sonra İran'dan gelen yeni saldırılara maruz kalmasıyla gerçekleşti.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Katar Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu İHA'ların tümünü başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Katar, yaklaşık 10 gün sonra dün ilk kez İran'dan atılan çok sayıda İHA saldırısına maruz kalmıştı.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız