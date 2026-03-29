Haberler

Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan İHA'larla saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara karşılık vererek tüm İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu, Katar'ın 10 gün sonra İran'dan gelen yeni saldırılara maruz kalmasıyla gerçekleşti.

Katar Savunma Bakanlığı, gün içinde İran'dan ülkeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın bugün İran'dan fırlatılan bir dizi İHA'yla saldırıya uğradığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu İHA'ların tümünü başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Katar, yaklaşık 10 gün sonra dün ilk kez İran'dan atılan çok sayıda İHA saldırısına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

