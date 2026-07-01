Katar Emiri Şeyh Temim, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD ve İran arasında devam eden müzakere süreci ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecindeki son durum ve diplomatik çözümleri desteklemeye yönelik çabalar masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca Katar ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi imkanları da değerlendirildi.

Şeyh Temim, görüşmede bölge ülkeleri arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, gerginliğin azaltılması ile bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik bölgesel ve uluslararası girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar, diplomatik çabaların sürdürülmesinin bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine ve bölge halklarının ortak çıkarlarının korunmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.