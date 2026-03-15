Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gerilimi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gerginliği azaltma yollarını ele aldı. Görüşmede, askeri çözümlerin başarısızlığı ve diyalog yolları üzerinde duruldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgesel gelişmeler nedeniyle gerçekleştirdiği Körfez ülkeleri turu kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Abdulati, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, bölgedeki tehlikeli tırmanış, gerginliği azaltma yolları, savaşın sona ermesi için diplomatik süreç ve çatışmaların yayılmasını önlemek için diyalog yolları ele alınırken, askeri çözümlerin başarısızlığı vurgulandı.

Katar Emiri, görüşmede Mısır'ın, bölgenin istikrarı ve Arap milli güvenliğini savunmadaki rolünden övgüyle bahsetti.

Mısırlı Bakan ise Şeyh Temim'e ülkesinin İran'ın devam eden saldırılarına karşı Katar'ın yanında olduğunu vurguladı.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Katar'a düzenlediği saldırıları kınayan Abdulati, İran'ın uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırılarının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Abdulati'nin, ziyaretleri kapsamında Körfez ülkelerinde ABD-İsrail'in İran'a saldırıları gölgesinde bölgesel gelişmelerle alakalı bir dizi temasta bulunacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
