Katar Emiri Al Sani'den, düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme:
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
