Katar Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın girişimini destekliyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı girişimin Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için bir yol haritası sağladığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurma ve esir takası için ABD-Mısır-Katar arabuluculuğundaki müzakerelere değindi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarında Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili prensiplerin, tüm tarafların taleplerini kapsadığını dile getiren Ensari, söz konusu prensiplerin Gazze'de ateşkes ve krizin sona ermesi için bir yol haritası sağladığını ifade etti.

Biden'ın önerisiyle ilgili şu ana kadar Filistin veya İsrail'den gelen net bir tutum olmadığını aktaran Ensari, "İsrail'de bakanlar arasında görüş farklılığı görüyoruz, Biden'ın girişimine destek verenler de var karşı çıkanlar da." dedi.

Essari, Biden'ın girişimiyle ilgili Hamas'tan da net bir yanıt alınmadığını kaydetti.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.