Katar, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve İsrail bayrağının burada dalgalandırılmasını şiddetle kınadı. Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve Müslümanların duygularını provoke ettiği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, onlarca yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve işgalci İsrail bayrağının avlusunda dalgalandırılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, bunun dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke ettiği ifade edilerek, Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun, Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun net olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiğine ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
