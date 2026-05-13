Katar, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınadı

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü hedef alan provokatif baskınların sürmesinin kesin şekilde reddedildiği belirtilerek, bu tür baskınlar uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünya genelindeki Müslümanların duygularına yönelik provokasyon olarak nitelendirildi.

Katar'ın Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimi kesin bir dille reddettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunuldu ve Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun değişmediği vurgulanarak, Filistin halkının meşru haklarına destek yinelendi. Bu kapsamda, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiği ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek verildiğinin altı çizildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Otzma Yehudit partisinin bir üyesi olan Wasserlauf, bu sabah İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve İbrani Takvimine göre 1967 yılında Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü olan 15 Mayıs Cuma günü için İsraillileri Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya çağırmıştı.