Katar'dan İran'ın ABD Üssüne Yönelik Saldırıya Kınama

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İran'ın Katar topraklarındaki ABD askeri üssüne saldırısını kınayarak bunun "bölgesel barışa ve güvenliğe doğrudan bir tehdit" olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMGK'nın Haziran Dönem Başkanı Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett'e mektup gönderdi. Doha yönetimi, bu mektubun, BMGK üyelerine dağıtılmasını ve Konsey'in resmi belgesi olarak yayımlanmasını talep etti.

Mektupta, "Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden son derece tehlikeli bir tırmanışın yaşandığı; bunun bölgesel güvenlik ve barış için doğrudan tehdit oluşturduğu" ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları'nın Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısı düzenlediği, Katar hava savunmasının saldırıyı başarıyla püskürttüğü kaydedildi.

Hava üssünü hedef alan füze saldırısının "şiddetle kınandığı" belirtilirken, söz konusu saldırı, Katar'ın egemenliğinin ve hava sahasının yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın açıkça ihlali şeklinde nitelendirildi.

Katar, mektupta bu açık saldırının niteliği ve hacmiyle orantılı; uluslararası hukuka uygun şekilde yanıt verme hakkının saklı olduğunu vurguladı.

Katar'ın "İsrail'in gerginliği tırmandırmasının bölgede yol açacağı sonuçlar konusunda uyaran, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulunan, iyi komşuluk ve tırmanışın önlenmesi ilkesine bağlı kaldığını ifade eden ve diyaloğun mevcut krizlerin aşılması, bölgenin güvenliğinin ve halkın selametinin korunmasının tek yolu olduğunu vurgulayan" ilk ülkelerden biri olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonu IRIB, dünkü yayınında Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.