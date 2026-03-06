Haberler

Katar: İran'dan gönderilen 10 İHA'dan 9'u düşürüldü

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan gönderilen insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı girişimlerine karşılık verildiğini açıkladı. 10 İHA'dan 9'u imha edildi, bir tanesi ise yerleşim alanı olmayan bir bölgeye düştü.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan ülkeye yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırı girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın bugün İran'dan gönderilen 10 İHA ile gerçekleştirilen saldırı dalgalarına maruz kaldığı belirtilerek, Katar Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 9 İHA'nın başarıyla imha edildiği, bir İHA'nın ise yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve gerekli imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, dış kaynaklı herhangi bir tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayan yabancılara ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarının talimatlarına uymaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

