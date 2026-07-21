Haberler

Katar, İran'ın saldırılarına ilişkin BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, İran'ın topraklarına yönelik saldırıları ve füze tehditlerini BM'ye taşıdı. Mektuplarda, saldırıların egemenlik ihlali olduğu, BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği ve tazminat talep edildiği belirtildi. Katar meşru müdafaa hakkını saklı tuttu.

Katar, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırıları ve son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na mektup gönderdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Saif Al Sani tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Temmuz ayı BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Zenon Mukongo Ngay'a hitaben iki mektubun iletildiği belirtildi.

Mektuplarda, İran'ın Katar topraklarına yönelik saldırılarının ülke egemenliğinin açık ihlali olduğu, toprak bütünlüğü ile güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehlikeye atan kabul edilemez bir tırmanış olduğu ifade edildi.

Katar'ın mektuplarında, İran'ın 7 Temmuz 2026'da Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında Katar'a ait "Al Rukayyat" isimli nakliye gemisini hedef aldığına dikkat çekildi.

Ayrıca Katar Savunma Bakanlığının 12 Temmuz 2026'da ülkenin balistik füze saldırısına maruz kaldığı, Katar Silahlı Kuvvetlerinin çok sayıda balistik füzeyi engellediği ve İçişleri Bakanlığının da önleme faaliyetlerinden kaynaklanan şarapnel parçalarının düşmesi sonucu biri çocuk üç kişinin yaralandığını duyurduğu hatırlatıldı.

Mektuplarda, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 17 Temmuz 2026'da Katar'ı hedef alan yeni bir füze saldırısını da engellediğine işaret edildi.

İran'ın saldırılarının ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturduğu, bölgesel ve uluslararası istikrarı tehlikeye attığı ve uluslararası hukukun yanı sıra 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokollerinin açık ihlali niteliğinde olduğu vurgulandı.

Mektuplarda ayrıca, söz konusu saldırıların, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını en sert ifadelerle kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden BM Güvenlik Konseyinin 2817 (2026) sayılı kararını da ihlal ettiği belirtildi.

Mektuplarda, İran'ın söz konusu saldırıların yol açtığı tüm zarar ve sonuçlardan hukuken sorumlu tutulduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin Katar'ın uğradığı zararların tamamını tazmin etmekle yükümlü olduğu ifade edildi.

Katar'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu vurgulanırken, ülkenin egemenliğini, güvenliğini, vatandaşlarını ve topraklarında yaşayanları korumak için gerekli tüm tedbirleri almaktan geri durmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu

Piyasa değeri tam 2 milyon lira! Yakalanmasa hepsi sofralara gelecekti
Bolu'da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Duydukları sesle sokağa fırladılar, Gerçek bambaşka çıktı

İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası

İran saldırılarında yaralanan ABD askerlerinin sayısı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi: Zincir market cezayı yedi

Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

Nikah masasında adı anılmayan babadan zehir zemberek sözler

Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Son hali korku filmlerini aratmıyor