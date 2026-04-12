Haberler

Doha YEE ile Katar Toplum Yüksekokulu arasında Türkçe öğretimine yönelik protokol imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'da Doha Yunus Emre Enstitüsü ve Katar Toplum Yüksekokulu arasında Türkçe öğretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasını, kültürel etkileşimi artırmayı ve iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, iki kurum arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ile Katar Toplum Yüksekokulunda Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasını içeren protokolün imzaları atıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da yer aldığı törende protokol, Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enver Gedik ile Katar Toplum Yüksekokulu Başkanı Halid Muhammed el-Hur tarafından imzalandı.

Törende konuşan Gedik, "Türkçemizin, Katar'da ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması, kültürel etkileşimi artırması ve akademik işbirliğini güçlendirmesini hedefliyoruz." dedi.

Katar Toplum Yüksekokulu Başkanı Halid Muhammed el-Hur ise işbirliğinin iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkı sunacağını belirtti.

Katar'da Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi, kültürler arası etkileşimi artırmaya yönelik çeşitli programların hayata geçirilmesi, dil eğitimi başta olmak üzere ortak etkinlikler, projeler ve organizasyonlar düzenlenmesini içeren protokolle, iki kurum arasında sürdürülebilir kültürel paylaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

Patronla tartışıp fabrikayı ateşe verdi, 50 milyon kişiyi mağdur etti
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti