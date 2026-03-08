Haberler

Katar, yarından itibaren kurumlarda mesaiye kısmi dönüşün başlayacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, İran'ın bölgedeki bazı hedeflere saldırmasının ardından kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı aldı. Uzaktan çalışma sisteminin devam edeceği duyuruldu.

??????? Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurmasının ardından, kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kabine Genel Sekreterliği, kurumlarda uzaktan çalışma sisteminin devam edeceğini ve çalışanların en fazla yüzde 70'inin uzaktan çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada, iş gerekliliklerini aksatmamak kaydıyla anneler ve engelli bireylere öncelik tanınacağı belirtildi.

Kabine Genel Sekreterliği ayrıca, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çalışanların yüzde 30'unun iş yerlerinde mesai yapmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Katar'da, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurması nedeniyle kurumlarda uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Katar dahil, bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor