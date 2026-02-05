Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Kushner, İran ile görüşmelerin arifesinde Katar'a geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İran ile Umman'da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde Katar'a geldi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Orta Doğu politikasının kilit isimleri Witkoff ve Kushner'in İran ile yarın yapılması planlanan görüşme öncesinde Katar'ın başkenti Doha'ya geldiğini söyledi.

ABD ve müttefiki İsrail, İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu söylemişti.

ABD, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını doğrulamıştı.

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği", sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.