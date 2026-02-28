Haberler

Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Katar, güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, deniz seferlerinde yüksek güvenlik sağlamak amacıyla bu kararı aldı.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaptanlar, aracı kurumlar, bireyler ve şirketlerden deniz seyrüseferini geçici olarak durdurmalarının istendiği belirtildi.

Kararın, bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler çerçevesinde hayata geçirildiği ve tüm deniz seferlerinde en yüksek güvenlik ve emniyet seviyesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve gelişmelere ilişkin yeni duyuruların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

