Katar'da &quot;19 Mayıs Gençlik Koşusu&quot; düzenlendi - Haberler

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Katar'da "19 Mayıs Gençlik Koşusu" düzenlendi

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Koşusu" düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Koşusu" düzenledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, koşuya start verilmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin önemine değindi.

Göksu, cumhuriyetin güçlenmesinde ve ilerlemesinde gençlerin önemine ve rolüne dikkati çekti.

"Doha 19 Mayıs Gençlik Koşusu"nda dereceye girenlere ödüllerini Büyükelçi Göksu takdim etti.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

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